BRIEF-Cerved Board Approves Incorporation Of Units Cerved Group And Consit Italia

Nov 28 (Reuters) - CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA :
* SAID ON MONDAY BOARD HAD APPROVED THE INCORPORATION OF UNIT CERVED GROUP AND INDIRECT UNIT OF CERVED GROUP
* TO ASSIGN 3.05 CERVED INFORMATION GROUP SHARES PER EACH SHARE HELD IN CONSIT ITALIA
* TO CARRY OUT A CAPITAL INCREASE FOR THE NOMINAL AMOUNT OF UP TO EUR 71,206.00 TO INCORPORATE CONSIT ITALIA, CORRESPONDING TO UP TO 275,226 NO-PAR VALUE SHARES
* TRANSACTIONS ARE EXPECTED TO BE COMPLETED BY MARCH 31, 2018
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)