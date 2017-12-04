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December 4, 2017 / 7:53 AM / a day ago

BRIEF-BIOTON Closes Sale Of Tricel

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - BIOTON SA:

* SAID ON SUNDAY THAT IT CLOSED TRANSACTION OF SELLING 100% STAKE OF ITS UNIT TRICEL TO MEDWISE PHARMACEUTICALS LIMITED BASED IN CANADA

* DEAL ALSO CONCERNED TRANSFER OF THE COMPANY‘S RECEIVABLES TO MEDWISE AND RETURN OF LOAN GRANTED TO TRICEL AND THE RETURN OF A LOAN GRANTED TO FISIOPHARMA, ITALIAN UNIT OF TRICEL

* COMPANY RECEIVED EUR 1.0 MILLION WHAT ENDED THE SALE PROCESS OF SHARES IN TRICEL AND THE TRANSFER OF FISIOPHARMA DEBTS TO MEDWISE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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