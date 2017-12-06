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BRIEF-Eurotel Plans To Buy Majority Stake In Company Operating In Consumer Electronics Market
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#Consumer Products & Retail News
December 6, 2017 / 6:38 AM / a day ago

BRIEF-Eurotel Plans To Buy Majority Stake In Company Operating In Consumer Electronics Market

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - EUROTEL SA:

* SAID ON TUESDAY THAT IT HAS MADE A NON-BINDING OFFER TO BUY MAJORITY UP TO 100 PERCENT STAKE IN A COMPANY ENGAGED IN THE CONSUMER ELECTRONICS SECTOR

* WILL DECIDE WHETHER TO MAKE A BINDING OFFER AFTER IT COMPLETES DUE DILIGENCE, DETERMINES FINANCING AND RECEIVES NECESSARY APPROVALS

* THE TRANSACTION CAN SIGNIFICANTLY IMPROVE THE COMPANY‘S FINANCIAL RESULTS, IMPROVE DIVERSIFICATION THROUGH FURTHER REDUCING ITS DEPENDENCY ON CURRENT PARTNERS AND WILL ALLOW TO ACHIEVE PARTIAL SYNERGIES IN BOTH COMPANIES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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