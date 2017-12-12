BRIEF-Mondo TV Signs New License Agreement On First Two Seasons Of Invention

Dec 12 (Reuters) - Mondo TV SpA:
* SIGNS NEW LICENSE AGREEMENT FOR GRANTING OF DIGITAL AND TELEVISION EXPLOITATION RIGHTS IN INDIA, PAKISTAN, NEPAL AND BANGLADESH ON THE FIRST TWO SERIES OF INVENTION STORY
* AGREEMENT SIGNED WITH ONE TAKE MEDIA CO. OF MUMBAI WILL ALLOW THE LICENSEE TO PUBLISH MONDO TV PROGRAMS ON NEW DIGITAL PLATFORM BEING LAUNCHED IN THE REGION
* LICENSE WILL HAVE A DURATION OF SIX YEARS AND PROVIDES FOR PAYMENT OF A FIXED LICENSE FEE
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)