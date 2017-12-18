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BRIEF-Eprice Updates On Tech&Appliance Market Trends And Impact On 2017 Targets
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December 18, 2017 / 9:20 AM / a day ago

BRIEF-Eprice Updates On Tech&Appliance Market Trends And Impact On 2017 Targets

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - EPRICE SPA:

* SAID ON FRIDAY THAT ACCORDING TO RECENT ESTIMATES THE TECH&APPLIANCE ONLINE MARKET SHOWS A SLOWING GROWTH RATE VERSUS THE 8.5 PCT YOY RATE COMMUNICATED WITH THE 9-MONTH 2017 RESULT PRESENTATION

* TECH&APPLIANCE ONLINE MARKET SITUATION LEADS TO ESTIMATE OF A “SINGLE DIGIT” GROWTH FOR FY 2017, VERSUS “MID TEENS” WHICH HAD BEEN ESTIMATED AT BEGINNING OF 2017, WITH PARTICULAR REFERENCE TO GMV, REVENUES AND EBITDA

* REASONABLY EXPECTS AN IMPROVEMENT OF GROSS MARGIN PERCENTAGE IN Q4 2017 VS Q4 2016

* ESTIMATES THAT, PURSUANT TO THE WEAK MARKET CONDITIONS AND THE CONTINOUS COMPETITIVE PRESSURE, SUCH RESULT DOES NOT REASONABLY ALLOW AN IMPROVEMENT OF Q4 2017 EBITDA VS Q4 2016

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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