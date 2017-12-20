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BRIEF-Digital360: Shareholders approve share buyback, capital increase
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#Technology, Media and Telecommunications
December 20, 2017 / 7:24 AM / 6 days ago

BRIEF-Digital360: Shareholders approve share buyback, capital increase

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Digital360 SpA:

* SAID ON TUESDAY ITS SHAREHOLDERS APPROVED SHARE BUYBACK PROGRAM FOR ACQUISITION OF UP TO 2 PCT OF SHARE CAPITAL FOR MAXIMUM OF EUR 0.5 MLN WITHIN 18 MONTHS

* HAVE ALSO AUTHORIZED THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE SHARE CAPITAL FOR UP TO EUR 250,000 VIA ISSUANCE OF 2.5 MILLION ORDINARY SHARES

* THE AUTHORIZATION GRANTED BY THE SHAREHOLDERS MEETING CAN BE EXERCISED WITHIN A PERIOD OF 5 YEARS BY DEC 19, 2022

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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