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BRIEF-Indykpol Signs Prelim. Agreement To Sell Organised Part Of Co
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#Consumer Products & Retail News
December 21, 2017 / 12:44 PM / 5 days ago

BRIEF-Indykpol Signs Prelim. Agreement To Sell Organised Part Of Co

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - INDYKPOL SA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT IT SIGNED A PRELIM. AGREEMENT TO SELL AN ORGANISED PART OF THE COMPANY TO SUPERDROB ZAKLADY DROBIARSKO-MIESNE

* THE BASE VALUE OF THE ORGANISED PART OF THE COMPANY HAS BEEN AGREED TO 187.2 MILLION ZLOTYS

* THE FINAL PRICE WILL BE BASED ON THE BASE VALUE, THE LEVEL OF NET WORKING CAPITAL AND THE AMOUNT OF FINANCIAL DEBT AT THE DEAL CLOSING DATE

* THE ORGANISED PART OF THE COMPANY FORMS AMONG OTHERS POULTRY SLAUGHTERHOUSE IN LUBLIN AND CHICKEN HATCHERY IN TURKA

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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