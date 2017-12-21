BRIEF-Indykpol Signs Prelim. Agreement To Sell Organised Part Of Co

Dec 21 (Reuters) - INDYKPOL SA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT IT SIGNED A PRELIM. AGREEMENT TO SELL AN ORGANISED PART OF THE COMPANY TO SUPERDROB ZAKLADY DROBIARSKO-MIESNE
* THE BASE VALUE OF THE ORGANISED PART OF THE COMPANY HAS BEEN AGREED TO 187.2 MILLION ZLOTYS
* THE FINAL PRICE WILL BE BASED ON THE BASE VALUE, THE LEVEL OF NET WORKING CAPITAL AND THE AMOUNT OF FINANCIAL DEBT AT THE DEAL CLOSING DATE
* THE ORGANISED PART OF THE COMPANY FORMS AMONG OTHERS POULTRY SLAUGHTERHOUSE IN LUBLIN AND CHICKEN HATCHERY IN TURKA
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)