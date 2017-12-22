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BRIEF-Caixabank Buys Issuing And Point Of Sale Businesses From Banco BPI
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#Financials
December 22, 2017 / 6:22 AM / 4 days ago

BRIEF-Caixabank Buys Issuing And Point Of Sale Businesses From Banco BPI

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - CAIXABANK SA:

* SAID ON THURSDAY, CAIXABANK PAYMENTS WILL BUY FROM BANCO BPI ITS ISSUING BUSINESS FOR 53 MILLION EUROS

* SAYS COMERCIA GLOBAL PAYMENTS (ENTITY IN WHICH CAIXABANK HAS A 49 PCT STAKE) WILL BUY FROM BANCO BPI ITS ACQUIRING BUSINESS (POS- POINT OF SALE) FOR 60 MILLION EUROS

* SAYS CAIXABANK PAYMENTS AND COMERCIA WILL APPOINT BANCO BPI AS ITS EXCLUSIVE AGENT FOR DISTRIBUTING PRODUCTS AFFECTED BY THE BUSINESS ACQUIRED

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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