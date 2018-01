Jan 2 (Reuters) - FERRUM SA:

* SAID ON FRIDAY THAT A COURT HAS APPROVED ITS PARTIAL SETTLEMENT AGREEMENT WITH CREDITORS

* SAID THE COURT HAS INCLUDED INTO THE PARTIAL SETTLEMENT FUNDUSZ INWESTYCJI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, MEZZANINE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH AND WATCHET SP. Z O.O.

* SAID THE COURT‘S DECISION IS NOT VALID

