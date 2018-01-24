BRIEF-Netia May Write Off 150.7 Mln Zlotys For 2017

Jan 24 (Reuters) - Netia SA:
* SAID ON TUESDAY THAT AT THIS STAGE IT ESTIMATES TO WRITE OFF 150.7 MILLION ZLOTYS DUE TO IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS IN ITS NON-CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR 2017
* SAYS WILL GIVE IS FINAL RESULTS OF ASSETS IMPAIRMENT TEST WITH ITS FINANCIAL RESULTS FOR 2017 ON FEB. 15
* SAYS IT IS CONDUCTING ASSETS IMPAIRMENT TEST BY COMPARING THE BALANCE VALUE OF ASSETS WITH ITS RECOVERABLE VALUE
* SAYS THE RECOVERABLE VALUE IS BASED ON THE FAIR VALUE CALCULATION
* SAYS LAST YEAR THE CALCULATION OF FAIR VALUE WAS BASED ON ESTIMATED CASH FLOW AND ITS 10-YEAR BUSINESS PLAN
* SAYS CYFROWY POLSAT ACQUIRED 33 PERCENT STAKE IN THE COMPANY AT THE BEGINNING OF DEC. AND ANNOUNCED A TENDER OFFER FOR THE REMAINING 66 PERCENT STAKE
* SAYS THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE TENDER OFFER CAN HAVE AN IMPACT ON ITS STRATEGY AND OPERATING ACTIVITY
* SAYS IT HAS DECIDED THEN TO APPLY MARKET SHARE PRICE AS THE MOST TRUSTWORTHY METHOD OF CALCULATION OF FAIR VALUE OF ITS ASSETS
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)