FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Reuters Investigates
Environment
Sport
Entertainment
#Consumer Products & Retail News
January 26, 2018 / 6:43 AM / 4 days ago

BRIEF-Sporting Sends Iuri Medeiros On Loan To Genoa, Alan Ruiz To CA Colon

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - SPORTING CLUBE DE PORTUGAL FUTEBOL SAD :

* SAID ON THURSDAY SENDS PLAYER IURI MEDEIROS ON ONE AND HALF SEASON LOAN TO GENOA CFC FOR 1 MILLION EUROS

* PERMANENT MOVE TO BECOME MANDATORY FOR 10 MILLION EUROS IF PLAYER MEETS TARGETS

* IS GUARANTEED 20 PERCENT OF PLAYER‘S FUTURE VALUE AND IS ENTITLED TO PREFERENTIAL PURCHASE RIGHT

* ALSO REACHED AGREEMENT WITH CLUB ATLETICO COLON FOR ONE YEAR LOAN OF PLAYER ALAN RUIZ

* CA COLON TO PAY FEE OF 200,000 EUROS FOR REACHING TARGETS, AS WELL AS ENTIRE SALARY OF PLAYER

* CA COLON HAS PURCHASE OPTION CLAUSE FIXED AT 7 MILLION EUROS FOR 70 PERCENT OF THE PASS, GUARANTEEING SPORTING 30 PERCENT OF ECONOMIC RIGHTS OF PLAYER AND PREFERENTIAL REPURCHASE RIGHT Source text: bit.ly/2FfzuM9 bit.ly/2DPRJuA

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.