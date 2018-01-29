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#Consumer Products & Retail News
January 29, 2018 / 7:13 AM / 2 days ago

BRIEF-Star Fitness Signs Annex To Prelim. Sale Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - STAR FITNESS SA:

* SAID ON SUNDAY THAT IT SIGNED ANNEX TO PRELIMINARY CONTRACT WITH PLATINUM & CO HOLDING LTD

* AS PART OF ANNEX PLATINUM & CO HOLDING LTD TO PAY 25 PCT OF ANNUAL LICENCE FEE VALUE AS AGREEMENT GUARANTEE DEPOSIT

* PARTIES TO SIGN MAIN AGREEMENT BY MARCH 31

* BOTH COMPANIES TO SET LONG-TERM COOPERATION TO SELL CO‘S PRODUCTS IN THE UNITED STATES, ASIA AND UNITED KINGDOM

* CO SIGNED A LOI CONCERNING MENTIONED AGREEMENT WORTH AT LEAST 10 MILLION ZLOTYS IN AUG.

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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