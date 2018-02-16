FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Winter Olympics
The Trump Effect
Environment
Entertainment
The Wider Image
Technology, Media and Telecommunications
February 16, 2018 / 7:41 AM / 2 days ago

BRIEF-SPORTTOTAL comments on a notification of change in ownership interest

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - SPORTTOTAL AG:

* COMMENTED ON THURSDAY ON A NOTIFICATION OF CHANGE IN OWNERSHIP INTEREST

* COMMISSION ON CONCENTRATION IN THE MEDIA ISSUED MEDIA RELEASE DECLARING THAT ”BILD GMBH & CO. KG INTENDS TO BUY A STAKE OF 5 % IN THE CAPITAL STOCK OF SPORTTOTAL.TV GMBH FROM THE CURRENT SOLE SHAREHOLDER SPORTTOTAL AG

* MANAGEMENT BOARD HAS DECLARED THIS A STATEMENT THAT IS TYPICAL IN THE RUN-UP TO A FIXED CONTRACTUAL AGREEMENT

* POSSIBILITY OF THIS AGREEMENT NOT BEING REACHED CANNOT BE EXCLUDED

* IF A PARTICIPATING INTEREST IS AGREED, THIS WOULD TAKE PLACE IN THE CONTEXT OF OPTION RIGHTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.