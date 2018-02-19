FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Banks
Market Analysis
Winter Olympics
The Trump Effect
Technology
Entertainment
The Wider Image
Technology, Media and Telecommunications
February 19, 2018 / 9:07 AM / a day ago

BRIEF-AAT Holding Signs Financing Agreements

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - AAT HOLDING SA

* SAID ON FRIDAY THE COMPANY AND ITS UNIT, POLON-ALFA SP. Z O. O., SIGNED 116.2 MILLION ZLOTY CREDIT CONTRACTS WITH BANK ZACHODNI WBK SA AND BANK BGZ BNP PARIBAS SA

* CREDIT TO BE USED FOR REFINANCING OF EXISTING DEBT, PURCHASE OF COMPANY‘S OWN SHARES, INVESTMENT EXPENSES AND GENERAL EXPENSES RELATED TO RUNNING THE COMPANY

* THE COMPANY HAS SIGNED DOCUMENTS WITH SELECTED INVESTORS OBLIGING INVESTORS TO BUY BONDS ISSUED BY THE COMPANY AT TOTAL NOMINAL VALUE OF 33.5 MILLION ZLOTYS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.