FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Banks
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Health
Entertainment
The Wider Image
Healthcare
February 21, 2018 / 6:56 AM / a day ago

BRIEF-Stentys Launches a 11.8 Million Euro Rights Issue

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - STENTYS SA:

* LAUNCHES A €11.8 MILLION RIGHTS ISSUE TO FINANCE THE ACQUISITION OF MINVASYS

* SUBSCRIPTION RATIO: 13 NEW SHARES FOR 28 EXISTING SHARES

* SUBSCRIPTION PRICE: €1.42 PER SHARE, I.E. A DISCOUNT OF 30.39%

* DETACHMENT OF PREEMPTIVE RIGHTS ON FEBRUARY 23, 2018 – SUBSCRIPTION PERIOD FROM FEBRUARY 27 TO MARCH 8, 2018

* SUBSCRIPTION COMMITMENTS OF €8.9 MILLION, REPRESENTING 75.15% OF THE PLANNED CAPITAL INCREASE, FROM A NUMBER OF INVESTORS, INCLUDING BPIFRANCE

Source text: bit.ly/2FhQdiX

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.