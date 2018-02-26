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February 26, 2018 / 1:09 PM / a day ago

BRIEF-Slaskie Kamienice To Vote On Transfer Of Its Shares' Trading To Main Market Of WSE

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - SLASKIE KAMIENICE SA:

* SAID ON FRIDAY THAT ITS SHAREHOLDERS TO VOTE ON MARCH 26 ON TRANSFER OF TRADING OF THE COMPANY‘S SHARES TO MAIN MARKET OF WARSAW STOCK EXCHANGE

* SHAREHOLDERS ALSO TO VOTE ON AUTHORIZATION OF MANAGEMENT TO BUY BACK UP TO 2,083,892 OWN SHARES FOR MAXIMUM AMOUNT OF 2.1 MILLION ZLOTYS

* PURCHASE PRICE FOR OWN SHARES CANNOT BE HIGHER THAN 12 ZLOTYS PER SHARE AND CANNOT BE LOWER THAN 0.10 ZLOTYS PER SHARE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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