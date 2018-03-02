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March 2, 2018 / 6:41 AM / 2 days ago

BRIEF-Anadolu Efes Biracilik 2018 Guidance

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - ANADOLU EFES BIRACILIK:

* SAID ON THURSDAY EXPECTS MID-SINGLE DIGITS SALES VOLUME GROWTH ON CONSOLIDATED BASIS IN 2018

* SEES SLIGHTLY HIGHER EBITDA MARGIN ON CONSOLIDATED BASIS IN 2018 MAINLY DUE TO IMPROVED MARGINS IN BEER OPERATIONS

* SOME OF ANADOLU EFES’ OPERATING MARKETS HAVE BEEN UNDER POLITICAL TENSION BOTH IN BEER AND SOFT DRINK SIDES; ANY FURTHER ESCALATION OF THIS TENSION MAY NEGATIVELY IMPACT PERFORMANCE IN 2018.

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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