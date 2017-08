Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Netherlands moto2 qualification results

June 24 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Netherlands Moto2 Qualification on Saturday 1. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 1:38.468 2. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 1:38.569 3. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 1:38.583 4. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 1:38.615 5. Fabio Quartararo (France) Kalex 1:38.896 6. Xavier Simeon (Belgium) Kalex 1:38.931 7. Mattia Pasini (Italy) Kalex 1:38.934 8. Alex Marquez (Spain) Kalex 1:38.938 9. Marcel Schroetter (Germany) Suter 1:38.965 10. Axel Pons (Spain) Kalex 1:39.136