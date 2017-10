Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Austria moto2 results

Aug 13 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Austria Moto2 on Sunday 1. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 37:39.370 2. Alex Marquez (Spain) Kalex 37:40.682 3. Thomas Luethi (Switzerland) Kalex 37:41.914 4. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex 37:42.440 5. Mattia Pasini (Italy) Kalex 37:43.115 6. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 37:48.197 7. Brad Binder (South Africa) KTM 37:48.388 8. Jorge Navarro (Spain) Kalex 37:53.062 9. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 37:54.325 10. Hafizh Syahrin (Malaysia) Kalex 37:58.367 11. Simone Corsi (Italy) Speed up 38:01.257 12. Tetsuta Nagashima (Japan) Kalex 38:01.398 13. Axel Pons (Spain) Kalex 38:02.378 14. Edgar Pons (Spain) Kalex 38:02.660 15. Remy Gardner (Australia) Tech 3 38:04.498