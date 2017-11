Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Valencia moto2 qualification results

Nov 11 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia Moto2 Qualification on Saturday 1. Alex Marquez (Spain) Kalex 1:35.050 2. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 1:35.115 3. Mattia Pasini (Italy) Kalex 1:35.155 4. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 1:35.182 5. Brad Binder (South Africa) KTM 1:35.323 6. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 1:35.448 7. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 1:35.462 8. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex 1:35.467 9. Xavi Vierge (Spain) Tech 3 1:35.653 10. Marcel Schroetter (Germany) Suter 1:35.683