UPDATE 1-Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Valencia moto2 results

Nov 12 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia Moto2 on Sunday 1. Miguel Oliveira (Portugal) KTM 43:15.843 2. Franco Morbidelli (Italy) Kalex 43:17.997 3. Brad Binder (South Africa) KTM 43:20.024 4. Francesco Bagnaia (Italy) Kalex 43:27.024 5. Alex Marquez (Spain) Kalex 43:27.989 6. Hafizh Syahrin (Malaysia) Kalex 43:30.438 7. Takaaki Nakagami (Japan) Kalex 43:34.289 8. Fabio Quartararo (France) Kalex 43:38.031 9. Simone Corsi (Italy) Speed up 43:39.435 10. Dominique Aegerter (Switzerland) Suter 43:39.594 11. Axel Pons (Spain) Kalex 43:43.231 12. Isaac Vinales (Spain) Kalex 43:45.531 13. Marcel Schroetter (Germany) Suter 43:47.285 14. Augusto Fernandez (Spain) Speed up 43:48.776 15. Lorenzo Baldassarri (Italy) Kalex 43:48.993