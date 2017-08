Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Netherlands moto3 qualification results

June 24 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Netherlands Moto3 Qualification on Saturday 1. Jorge Martin (Spain) Honda 1:57.595 2. Bo Bendsneyder (Netherlands) KTM 1:58.424 3. Nicolo Bulega (Italy) KTM 1:59.308 4. Nakarin Atiratphuvapat (Thailand) Honda 2:00.056 5. Marco Bezzecchi (Italy) Mahindra 2:00.189 6. Aron Canet (Spain) Honda 2:00.560 7. Joan Mir (Spain) Honda 2:00.673 8. Tony Arbolino (Italy) Honda 2:00.713 9. Manuel Pagliani (Italy) Mahindra 2:00.826 10. Tatsuki Suzuki (Japan) Honda 2:00.926