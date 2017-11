Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Valencia moto3 qualification results

Nov 11 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia Moto3 Qualification on Saturday 1. Jorge Martin (Spain) Honda 1:38.428 2. Joan Mir (Spain) Honda 1:38.873 3. Gabriel Rodrigo (Argentina) KTM 1:38.976 4. Tatsuki Suzuki (Japan) Honda 1:39.308 5. Enea Bastianini (Italy) Honda 1:39.319 6. Aron Canet (Spain) Honda 1:39.399 7. Ayumu Sasaki (Japan) Honda 1:39.492 8. Marcos Ramirez (Spain) KTM 1:39.492 9. Fabio Di Giannantonio (Italy) Honda 1:39.521 10. Bo Bendsneyder (Netherlands) KTM 1:39.536