UPDATE 1-Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Austria moto3 results

Aug 13 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Austria Moto3 on Sunday 1. Joan Mir (Spain) Honda 37:23.124 2. Philipp OEttl (Germany) KTM 37:26.169 3. Jorge Martin (Spain) Honda 37:26.501 4. Livio Loi (Belgium) Honda 37:26.509 5. Aron Canet (Spain) Honda 37:26.626 6. Fabio Di Giannantonio (Italy) Honda 37:26.854 7. Gabriel Rodrigo (Argentina) KTM 37:26.928 8. Adam Norrodin (Malaysia) Honda 37:27.307 9. Jaume Masia (Spain) KTM 37:27.434 10. Enea Bastianini (Italy) Honda 37:27.982 11. Nicolo Bulega (Italy) KTM 37:28.011 12. Marcos Ramirez (Spain) KTM 37:28.178 13. Romano Fenati (Italy) Honda 37:28.204 14. Juanfran Guevara (Spain) KTM 37:30.139 15. Kaito Toba (Japan) Honda 37:39.370