Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Catalunya motogp results

June 11 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Catalunya MotoGP on Sunday 1. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 44:41.518 2. Marc Marquez (Spain) Honda 44:45.062 3. Dani Pedrosa (Spain) Honda 44:48.292 4. Jorge Lorenzo (Spain) Ducati 44:51.126 5. Johann Zarco (France) Yamaha 44:55.356 6. Jonas Folger (Germany) Yamaha 44:55.439 7. Alvaro Bautista (Spain) Ducati 44:58.281 8. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 45:02.339 9. Hector Barbera (Spain) Ducati 45:05.470 10. Maverick Vinales (Spain) Yamaha 45:05.707 11. Cal Crutchlow (Britain) Honda 45:09.847 12. Loris Baz (France) Ducati 45:14.799 13. Scott Redding (Britain) Ducati 45:16.718 14. Karel Abraham (Czech Republic) Ducati 45:20.954 15. Tito Rabat (Spain) Honda 45:22.390