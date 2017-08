Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Netherlands motogp qualification results

June 24 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Netherlands MotoGP Qualification on Saturday 1. Johann Zarco (France) Yamaha 1:46.141 2. Marc Marquez (Spain) Honda 1:46.206 3. Danilo Petrucci (Italy) Ducati 1:46.526 4. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 1:46.705 5. Scott Redding (Britain) Ducati 1:47.574 6. Jonas Folger (Germany) Yamaha 1:47.663 7. Alvaro Bautista (Spain) Ducati 1:47.812 8. Cal Crutchlow (Britain) Honda 1:48.042 9. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 1:48.079 10. Sam Lowes (Britain) Aprilia 1:48.128