Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Valencia motogp qualification results

Nov 11 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia MotoGP Qualification on Saturday 1. Marc Marquez (Spain) Honda 1:29.897 2. Johann Zarco (France) Yamaha 1:30.246 3. Andrea Iannone (Italy) Suzuki 1:30.399 4. Jorge Lorenzo (Spain) Ducati 1:30.460 5. Dani Pedrosa (Spain) Honda 1:30.589 6. Michele Pirro (Italy) Ducati 1:30.764 7. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 1:30.848 8. Aleix Espargaro (Spain) Aprilia 1:30.857 9. Andrea Dovizioso (Italy) Ducati 1:30.961 10. Alex Rins (Spain) Suzuki 1:30.972