FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-U.S. charges 10 people over fraud related to college basketball
Sections
Featured
UK annual retail sales growth slows to weakest since 2013
economy
UK annual retail sales growth slows to weakest since 2013
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
China's economy shows solid momentum as party meets
china's party congress
China's economy shows solid momentum as party meets
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
September 26, 2017 / 1:44 PM / in 23 days

BRIEF-U.S. charges 10 people over fraud related to college basketball

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - U.S. ANNOUNCES CRIMINAL CHARGES AGAINST 10 PEOPLE, INCLUDING 4 COLLEGE BASKETBALL COACHES, IN CONNECTION WITH FRAUD AND CORRUPTION IN THAT SPORT U.S. SAYS DEFENDANTS ALSO INCLUDE MANAGERS, FINANCIAL ADVISORS, AND REPRESENTATIVES OF A MAJOR INTERNATIONAL SPORTSWEAR COMPANY U.S. SAYS DEFENDANTS ARE CHUCK PERSON, RASHAN MICHEL, JAMES GATTO, MERL CODE, CHRISTIAN DAWKINS, JONATHAN AUGUSTINE, MUNISH SOOD, LAMONT EVANS, EMANUEL RICHARDSON, ANTHONY BLAND -- COURT PAPERS U.S. UNSEALS THREE CRIMINAL COMPLAINTS DETAILING VARIOUS FRAUD SCHEMES; SOME DEFENDANTS ARE NAMED IN MULTIPLE COMPLAINTS ACTING U.S. ATTORNEY IN MANHATTAN TO HOLD PRESS CONFERENCE AT 12 P.M. EDT TO DISCUSS CHARGES

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.