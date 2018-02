UPDATE 3-Olympics-Alpine Skiing-Men's slalom overall results

Feb 22 (Gracenote) - Olympic alpine skiing men's slalom overall results in Pyeongchang on Thursday. Run 1 Run 2 Overall 1. Andre Myhrer (Sweden) 47.93 51.06 1:38.99 2. Ramon Zenhausern (Switzerland) 48.66 50.67 1:39.33 3. Michael Matt (Austria) 49.00 50.66 1:39.66 4. Clement Noel (France) 48.58 51.12 1:39.70 5. Alexis Pinturault (France) 48.54 51.18 1:39.72 6. Victor Muffat-Jeandet (France) 48.34 51.41 1:39.75 7. Kristoffer Jakobsen (Sweden) 48.74 51.20 1:39.94 8. Daniel Yule (Switzerland) 48.88 51.24 1:40.12 9. Dave Ryding (Britain) 49.09 51.07 1:40.16 10. Sebastian Foss Solevaag (Norway) 48.53 51.65 1:40.18 11. Marco Schwarz (Austria) 48.62 51.57 1:40.19 12. Manfred Molgg (Italy) 48.40 51.84 1:40.24 13. Leif Kristian Haugen (Norway) 49.27 51.04 1:40.31 14. Loic Meillard (Switzerland) 49.63 50.69 1:40.32 15. Manuel Feller (Austria) 49.35 51.03 1:40.38 16. Stefano Gross (Italy) 49.27 51.44 1:40.71 17. Alexander Khoroshilov (Olympic Athlete from Russia) 49.72 51.01 1:40.73 18. David Chodounsky (U.S.) 49.43 51.41 1:40.84 19. Mattias Hargin (Sweden) 49.71 51.51 1:41.22 20. Fritz Dopfer (Germany) 49.79 51.48 1:41.27 21. Istok Rodes (Croatia) 49.60 51.81 1:41.41 22. Phil Brown (Canada) 50.22 51.72 1:41.94 23. Elias Kolega (Croatia) 51.18 50.94 1:42.12 24. Adam Zampa (Slovakia) 49.91 52.36 1:42.27 25. Marco Pfiffner (Liechtenstein) 51.09 52.22 1:43.31 26. Laurie Taylor (Britain) 51.08 52.33 1:43.41 27. Jung Dong-Hyun (Korea) 51.79 53.28 1:45.07 28. Iason Abramashvili (Georgia) 52.69 55.00 1:47.69 29. Erik Read (Canada) 49.81 58.74 1:48.55 30. Marton Kekesi (Hungary) 53.49 55.56 1:49.05 31. Mark Engel (U.S.) 56.18 53.13 1:49.31 32. Simon Breitfuss (Bolivia) 54.66 55.76 1:50.42 33. Yuri Danilochkin (Belarus) 55.42 56.73 1:52.15 34. Mohammad Kiya Darbandsari (Iran) 55.66 57.03 1:52.69 35. Andreas Zampa (Slovakia) 54.15 59.43 1:53.58 36. Erjon Tola (Albania) 58.00 59.06 1:57.06 37. Michael Poettoz (Colombia) 57.46 1:00.00 1:57.46 38. Arthur Hanse (Portugal) 58.26 1:00.35 1:58.61 39. Albin Tahiri (Kosovo) 1:00.80 1:02.13 2:02.93 40. Evgeniy Timofeev (Kyrgyzstan) 1:01.56 1:02.37 2:03.93 41. Andrej Drukarov (Lithuania) 59.40 1:07.77 2:07.17 42. Ashot Karapetyan (Armenia) 1:02.47 1:05.61 2:08.08 43. Choe Myong-Gwang (DPR Korea) 1:09.42 1:13.39 2:22.81 . Henrik Kristoffersen (Norway) 47.72 DNF DNF . Naoki Yuasa (Japan) 52.89 DNF DNF . Trevor Philp (Canada) 49.95 DNF DNF . Nolan Kasper (U.S.) 52.44 DNF DNF . Joaquim Salarich (Spain) 52.07 DNF DNF . Matej Falat (Slovakia) 51.86 DNF DNF . Michal Jasiczek (Poland) 51.64 DNF DNF . Sam Maes (Belgium) 52.90 DNF DNF . Kang Song-Il (DPR Korea) 1:11.43 DNF DNF . Marcel Hirscher (Austria) DNF DNF . Luca Aerni (Switzerland) DNF DNF . Jonathan Nordbotten (Norway) DNF DNF . Jean-Baptiste Grange (France) DNF DNF . Linus Strasser (Germany) DNF DNF . Stefan Hadalin (Slovenia) DNF DNF . Matej Vidovic (Croatia) DNF DNF . Riccardo Tonetti (Italy) DNF DNF . Juan Del Campo (Spain) DNF DNF . Kamen Zlatkov (Bulgaria) DNF DNF . Zan Kranjec (Slovenia) DNF DNF . Dalibor Samsal (Hungary) DNF DNF . Alex Vinatzer (Italy) DNF DNF . Albert Popov (Bulgaria) DNF DNF . Filip Zubcic (Croatia) DNF DNF . Ondrej Berndt (Czech Republic) DNF DNF . Kristaps Zvejnieks (Latvia) DNF DNF . Adam Barwood (New Zealand) DNF DNF . Kai Alaerts (Belgium) DNF DNF . Emir Lokmic (Bosnia and Herzegovina) DNF DNF . Willis Feasey (New Zealand) DNF DNF . Filip Forejtek (Czech Republic) DNF DNF . Ioannis Antoniou (Greece) DNF DNF . Jan Zabystran (Czech Republic) DNF DNF . Ivan Kuznetsov (Olympic Athlete from Russia) DNF DNF . Itamar Biran (Israel) DNF DNF . Dominic Demschar (Australia) DNF DNF . Marko Vukicevic (Serbia) DNF DNF . Patrick Brachner (Azerbaijan) DNF DNF . Eldar Salihovic (Montenegro) DNF DNF . Alexandru Barbu (Romania) DNF DNF . Antonio Ristevski (FYR Macedonia) DNF DNF . Marko Stevovic (Serbia) DNF DNF . Tormis Laine (Estonia) DNF DNF . Adam Lamhamedi (Morocco) DNF DNF . Kim Dong-Woo (Korea) DNF DNF . Kai Horwitz (Chile) DNF DNF . Igor Zakurdaev (Kazakhstan) DNF DNF . Michel Macedo (Brazil) DNF DNF . Adam Kotzmann (Czech Republic) DNF DNF . Casper Dyrbye Naested (Denmark) DNF DNF . Matthieu Osch (Luxembourg) DNF DNF . Serdar Deniz (Turkey) DNF DNF . Rodolfo Roberto Dickson Sommers (Mexico) DNF DNF . Ivan Kovbasnyuk (Ukraine) DNF DNF . Dinos Lefkaritis (Cyprus) DNF DNF . Connor Wilson (South Africa) DNF DNF . Kamiljon Tukhtaev (Uzbekistan) DNF DNF . Alessandro Mariotti (San Marino) DNF DNF . Shannon-Ogbani Abeda (Eritrea) DNF DNF . Jeffrey Webb (Malaysia) DNF DNF . Yohan Goncalves Goutt (East Timor) DNF DNF . Allen Behlok (Lebanon) DNF DNF . Karim Mohammad (Pakistan) DNF DNF . Sturla-Snaer Snorrason (Iceland) DNS DNS . Nicola Zanon (Thailand) DNS DNS