Olympics-Biathlon-Mixed's 2 x 6 + 2 x 7.5km relay results

Feb 20 (Gracenote) - Olympic biathlon mixed's 2 x 6 + 2 x 7.5km relay result in Pyeongchang on Tuesday. Time MS 1. France Marie Dorin Habert/Anais Bescond/Simon Desthieux/Martin Fourcade 1 hour 8 minutes 34.3 seconds (0) 2. Norway Marte Olsbu/Tiril Eckhoff/Johannes Bo/Emil Hegle Svendsen 1:08:55.2 (1) 3. Italy Lisa Vittozzi/Dorothea Wierer/Lukas Hofer/Dominik Windisch 1:09:01.2 (0) 4. Germany Vanessa Hinz/Laura Dahlmeier/Erik Lesser/Arnd Peiffer 1:09:01.5 (1) 5. Belarus Nadezhda Skardino/Darya Domracheva/Sergey Bocharnikov/Vladimir Chepelin 1:09:29.8 (0) 6. Finland Laura Toivanen/Kaisa Makarainen/Tero Seppala/Olli Hiidensalo 1:09:38.2 (0) 7. Ukraine Iryna Varvynets/Yuliia Dzhima/Dmytro Pidruchnyi/Artem Pryma 1:09:46.4 (0) 8. Czech Republic Veronika Vitkova/Marketa Davidova/Ondrej Moravec/Michal Krcmar 1:10:13.6 (0) 9. Olympic Athlete from Russia Ulyana Kaysheva/Tatiana Akimova/Anton Babikov/Matvey Eliseev 1:10:49.1 (0) 10. Austria Lisa Theresa Hauser/Katharina Innerhofer/Simon Eder/Julian Eberhard 1:10:56.3 (0) 11. Sweden Mona Brorsson/Hanna Oberg/Jesper Nelin/Fredrik Lindstrom 1:11:07.5 (2) 12. Canada Rosanna Crawford/Julia Ransom/Brendan Green/Christian Gow 1:11:11.0 (0) 13. Switzerland Elisa Gasparin/Lena Hacki/Benjamin Weger/Serafin Wiestner 1:11:31.4 (1) 14. Slovenia Urska Poje/Anja Erzen/Klemen Bauer/Jakov Fak 1:11:55.6 (1) 15. U.S. Susan Dunklee/Joanne Reid/Tim Burke/Lowell Bailey 1:12:05.4 (3) 16. Poland Magdalena Gwizdon/Kamila Zuk/Andrzej Nedza-Kubiniec/Grzegorz Guzik 1:12:17.9 (0) 17. Bulgaria Emilia Yordanova/Daniela Kadeva/Krasimir Anev/Vladimir Iliev 1:12:31.7 (0) 18. Kazakhstan Galina Vishnevskaya/Alina Raikova/Roman Yeremin/Maxim Braun 1:14:13.7 (3) 19. Lithuania Natalija Kocergina/Diana Rasimoviciute-Brice/Tomas Kaukenas/Vytautas Strolia LAP (1) 20. Slovakia Paulina Fialkova/Anastasia Kuzmina/Matej Kazar/Martin Otcenas LAP (5) MS: Missed Shots