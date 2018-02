UPDATE 1-Olympics-Biathlon-Women's 12.5km mass start results

Feb 17 (Gracenote) - Olympic biathlon women's 12.5km mass start result in Pyeongchang on Saturday. Time MS 1. Anastasia Kuzmina (Slovakia) 35 minutes 23.0 seconds (1) 2. Darya Domracheva (Belarus) 35:41.8 (1) 3. Tiril Eckhoff (Norway) 35:50.7 (2) 4. Lisa Vittozzi (Italy) 36:08.6 (2) 5. Hanna Oberg (Sweden) 36:09.5 (1) 6. Dorothea Wierer (Italy) 36:10.3 (1) 7. Nadezhda Skardino (Belarus) 36:10.9 (0) 8. Marte Olsbu (Norway) 36:14.6 (1) 9. Marie Dorin Habert (France) 36:20.9 (2) 10. Kaisa Makarainen (Finland) 36:23.9 (2) 11. Denise Herrmann (Germany) 36:27.2 (2) 12. Franziska Preuss (Germany) 36:38.9 (1) 13. Mona Brorsson (Sweden) 36:55.3 (1) 14. Veronika Vitkova (Czech Republic) 36:57.8 (1) 15. Monika Hojnisz (Poland) 36:59.2 (0) 16. Laura Dahlmeier (Germany) 37:10.1 (2) 17. Anais Bescond (France) 37:23.5 (4) 18. Marketa Davidova (Czech Republic) 37:23.8 (3) 19. Valj Semerenko (Ukraine) 37:39.9 (1) 20. Justine Braisaz (France) 37:49.6 (5) 21. Paulina Fialkova (Slovakia) 37:52.6 (4) 22. Linn Persson (Sweden) 37:54.5 (2) 23. Lena Hacki (Switzerland) 38:22.3 (4) 24. Vita Semerenko (Ukraine) 38:25.3 (3) 25. Vanessa Hinz (Germany) 38:52.4 (4) 26. Iryna Kryuko (Belarus) 39:04.0 (4) 27. Elisa Gasparin (Switzerland) 39:21.0 (5) 28. Irene Cadurisch (Switzerland) 39:44.7 (4) 29. Anais Chevalier (France) 40:39.7 (6) 30. Tatiana Akimova (Olympic Athlete from Russia) 41:32.4 (6) MS: Missed Shots