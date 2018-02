UPDATE 1-Olympics-Biathlon-Women's 4 x 6km relay results

Feb 22 (Gracenote) - Olympic biathlon women's 4 x 6km relay result in Pyeongchang on Thursday. Time MS 1. Belarus Nadezhda Skardino/Iryna Kryuko/Dzinara Alimbekava/Darya Domracheva 1 hour 12 minutes 3.4 seconds (0) 2. Sweden Linn Persson/Mona Brorsson/Anna Magnusson/Hanna Oberg 1:12:14.1 (0) 3. France Anais Chevalier/Marie Dorin Habert/Justine Braisaz/Anais Bescond 1:12:21.0 (0) 4. Norway Synnove Solemdal/Tiril Eckhoff/Ingrid Tandrevold/Marte Olsbu 1:12:33.1 (3) 5. Slovakia Paulina Fialkova/Anastasia Kuzmina/Terezia Poliakova/Ivona Fialkova 1:12:41.8 (1) 6. Switzerland Elisa Gasparin/Lena Hacki/Selina Gasparin/Irene Cadurisch 1:12:46.9 (0) 7. Poland Monika Hojnisz/Magdalena Gwizdon/Krystyna Guzik/Weronika Nowakowska 1:12:47.0 (1) 8. Germany Franziska Preuss/Denise Herrmann/Franziska Hildebrand/Laura Dahlmeier 1:12:57.3 (3) 9. Italy Lisa Vittozzi/Dorothea Wierer/Nicole Gontier/Federica Sanfilippo 1:13:07.5 (4) 10. Canada Sarah Beaudry/Julia Ransom/Emma Lunder/Rosanna Crawford 1:13:36.8 (1) 11. Ukraine Iryna Varvynets/Vita Semerenko/Yuliia Dzhima/Anastasiya Merkushyna 1:13:44.8 (2) 12. Czech Republic Eva Puskarcikova/Jessica Jislova/Marketa Davidova/Veronika Vitkova 1:13:59.7 (4) 13. U.S. Susan Dunklee/Clare Egan/Joanne Reid/Emily Dreissigacker 1:14:05.3 (1) 14. Kazakhstan Galina Vishnevskaya/Darya Klimina/Alina Raikova/Olga Poltoranina 1:14:18.0 (1) 15. Finland Laura Toivanen/Kaisa Makarainen/Mari Laukkanen/Venla Lehtonen 1:14:37.2 (2) 16. Bulgaria Emilia Yordanova/Daniela Kadeva/Stefani Popova/Desislava Stoyanova 1:14:38.0 (2) 17. Japan Fuyuko Tachizaki/Sari Furuya/Rina Mitsuhashi/Yurie Tanaka 1:15:47.7 (2) 18. Korea Anna Frolina/Ekaterina Avvakumova/Mun Ji-Hee/Ko Eun-Jung 1:20:20.6 (6) MS: Missed Shots