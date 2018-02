UPDATE 1-Olympics-Bobsleigh-Men's 2-man competition overall results

Feb 18 (Gracenote) - Olympic bobsleigh men's 2-man competition overall results in Pyeongchang on Sunday. Run 1 Run 2 Overall 1. Germany N.Walther/C.Poser 49.12 49.27 1:38.39 2. Canada J.Kripps/A.Kopacz 49.10 49.39 1:38.49 3. Germany J.Lochner/C.Weber 49.24 49.34 1:38.58 4. Latvia O.Melbardis/J.Strenga 49.08 49.54 1:38.62 5. Germany F.Friedrich/T.Margis 49.22 49.46 1:38.68 6. Latvia O.Kibermanis/M.Miknis 49.21 49.57 1:38.78 7. Great Britain B.Hall/J.Fearon 49.37 49.50 1:38.87 8. Austria B.Maier/M.Sammer 49.41 49.47 1:38.88 9. Korea W.Won/S.Seo 49.50 49.39 1:38.89 10. Canada N.Poloniato/J.Lumsden 49.48 49.48 1:38.96 10. Canada C.Spring/L.Brown 49.38 49.58 1:38.96 12. United States J.Olsen/E.Weinstock 49.66 49.55 1:39.21 13. Switzerland R.Peter/S.Friedli 49.72 49.53 1:39.25 14. Czech Republic D.Dvorak/J.Nosek 49.70 49.63 1:39.33 15. Austria M.Treichl/K.Walch 49.67 49.67 1:39.34 16. Romania M.Tentea/N.Daroczi 49.69 49.72 1:39.41 17. France R.Heinrich/D.Hauterville 49.74 49.73 1:39.47 18. Monaco R.Rinaldi/B.Vain 49.85 49.69 1:39.54 19. Switzerland C.Bracher/M.Kuonen 49.73 49.90 1:39.63 20. Olympic Athlete from Russia A.Stulnev/V.Kondratenko 49.77 49.99 1:39.76 21. Australia L.Mata/D.Mari 49.88 50.04 1:39.92 22. Poland M.Luty/K.Tylkowski 49.87 50.10 1:39.97 23. Czech Republic J.Vrba/J.Havlin 49.93 50.07 1:40.00 24. United States N.Cunningham/H.Abdul-Saboor 49.96 50.11 1:40.07 25. United States C.Bascue/S.McGuffie 50.03 50.16 1:40.19 26. China Li C J/Wang S D 50.13 50.21 1:40.34 27. Brazil E.Bindilatti/E.Martins 50.14 50.22 1:40.36 28. China Jin J/Shi H 50.47 50.17 1:40.64 29. Olympic Athlete from Russia M.Andrianov/Y.Selikhov 50.27 50.58 1:40.85 30. Croatia D.Silic/B.Nikpalj 50.76 50.91 1:41.67