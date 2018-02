Olympics-Cross Country Skiing-Men's 15km freestyle results

Feb 16 (Gracenote) - Olympic cross country skiing men's 15km freestyle result in Pyeongchang on Friday. Time 1. Dario Cologna (Switzerland) 33 minutes 43.9 seconds 2. Simen Hegstad Kruger (Norway) 34:02.2 3. Denis Spitsov (Olympic Athlete from Russia) 34:06.9 4. Martin Johnsrud Sundby (Norway) 34:08.8 5. Maurice Manificat (France) 34:10.9 6. Hans Christer Holund (Norway) 34:18.4 7. Alex Harvey (Canada) 34:19.4 8. Marcus Hellner (Sweden) 34:22.6 9. Calle Halfvarsson (Sweden) 34:44.5 10. Matti Heikkinen (Finland) 34:45.4 11. Daniel Rickardsson (Sweden) 34:55.1 12. Roman Furger (Switzerland) 34:56.3 13. Keishin Yoshida (Japan) 34:59.1 14. Andrey Melnichenko (Olympic Athlete from Russia) 35:02.1 15. Lucas Bogl (Germany) 35:04.7 16. Martin Jaks (Czech Republic) 35:05.2 17. Adrien Backscheider (France) 35:12.0 18. Finn Hagen Krogh (Norway) 35:14.4 19. Jens Burman (Sweden) 35:15.7 20. Andrey Larkov (Olympic Athlete from Russia) 35:25.1 21. Scott Patterson (U.S.) 35:28.0 22. Karel Tammjarv (Estonia) 35:29.4 23. Jean Marc Gaillard (France) 35:35.2 24. Petr Knop (Czech Republic) 35:35.5 25. Andreas Katz (Germany) 35:38.3 26. Clement Parisse (France) 35:39.0 27. Irineu Esteve (Andorra) 35:40.7 28. Andrew Musgrave (Britain) 35:51.0 29. Max Hauke (Austria) 35:57.5 30. Ales Razym (Czech Republic) 35:59.0 31. Lari Lehtonen (Finland) 36:01.8 32. Sebastian Eisenlauer (Germany) 36:03.8 33. Dominik Bury (Poland) 36:11.1 34. Toni Livers (Switzerland) 36:14.5 35. Perttu Hyvarinen (Finland) 36:17.2 36. Veselin Tsinzov (Bulgaria) 36:17.3 37. Paul Pepene (Romania) 36:19.1 38. Graeme Killick (Canada) 36:23.3 39. Bernhard Tritscher (Austria) 36:24.7 40. Michail Semenov (Belarus) 36:25.8 41. Erik Bjornsen (U.S.) 36:28.6 42. Dominik Baldauf (Austria) 36:31.2 43. Alin Cioanca (Romania) 36:31.9 44. Mirco Bertolina (Italy) 36:33.5 45. Magnus Kim (Korea) 36:39.0 46. Michal Novak (Czech Republic) 36:42.4 47. Kresimir Crnkovic (Croatia) 36:44.7 48. Noah Hoffman (U.S.) 36:45.2 49. Alexey Vitsenko (Olympic Athlete from Russia) 36:46.4 50. Candide Pralong (Switzerland) 36:47.7 51. Anssi Pentsinen (Finland) 36:54.9 52. Martin Vogeli (Liechtenstein) 36:57.0 53. Edi Dadic (Croatia) 36:57.2 54. Vitaliy Pukhkalo (Kazakhstan) 36:57.4 55. Yury Astapenka (Belarus) 37:04.0 56. Snorri Einarsson (Iceland) 37:05.6 57. Andrew Young (Britain) 37:13.1 58. Andreas Veerpalu (Estonia) 37:16.2 59. Raido Rankel (Estonia) 37:21.9 60. Stefan Zelger (Italy) 37:27.9 61. Yevgeniy Velichko (Kazakhstan) 37:28.6 62. Imanol Rojo (Spain) 37:35.5 63. Thomas Hjalmar Westgaard (Ireland) 37:36.6 64. Denis Volotka (Kazakhstan) 37:39.8 65. Indulis Bikse (Latvia) 37:44.7 66. Thierry Langer (Belgium) 37:45.0 67. Peter Mlynar (Slovakia) 37:46.2 68. Damir Rastic (Serbia) 37:47.5 69. Knute Johnsgaard (Canada) 37:48.5 70. Callum Watson (Australia) 37:53.9 71. Devon Kershaw (Canada) 38:01.5 72. Sergio Rigoni (Italy) 38:03.0 73. Aliaksandr Voranau (Belarus) 38:05.5 74. Tyler Kornfield (U.S.) 38:17.9 75. Callum Smith (Britain) 38:20.9 76. Mladen Plakalovic (Bosnia and Herzegovina) 38:27.7 77. Phillip Bellingham (Australia) 38:36.2 78. Kamil Bury (Poland) 38:38.7 79. Mark Chanloung (Thailand) 38:40.8 80. Miroslav Sulek (Slovakia) 38:44.0 81. Apostolos Angelis (Greece) 38:56.4 82. Maciej Starega (Poland) 38:58.9 83. Wang Qiang (China) 39:00.7 83. Mikayel Mikayelyan (Armenia) 39:01.4 84. Oleksii Krasovskyi (Ukraine) 39:05.3 85. Kim Eun-Ho (Korea) 39:07.9 86. Andrii Orlyk (Ukraine) 39:11.3 87. Andrej Segec (Slovakia) 39:13.4 88. Miha Simenc (Slovenia) 39:16.9 89. Adam Konya (Hungary) 39:27.2 90. Martin Moller (Denmark) 39:35.4 91. Seyed Sattar Seyd (Iran) 39:39.1 92. Hamza Dursun (Turkey) 40:05.3 93. Omer Aycicek (Turkey) 40:28.7 94. Mantas Strolia (Lithuania) 40:31.4 95. Yordan Chuchuganov (Bulgaria) 40:39.6 96. Modestas Vaiciulis (Lithuania) 40:53.0 97. Achbadrakh Batmunkh (Mongolia) 41:40.4 98. Sun Qinghai (China) 41:55.7 99. Stavre Jada (FYR Macedonia) 42:14.2 100. Matias Zuloaga (Argentina) 42:27.5 101. Han Chun Gyong (DPR Korea) 42:29.2 102. Yonathan Fernandez (Chile) 42:49.9 103. Jagdish Singh (India) 43:00.3 104. Tucker Murphy (Bermuda) 43:05.7 105. Timo Juhani Gronlund (Bolivia) 43:18.4 106. Nicolae Gaiduc (Moldova) 43:43.3 107. Pak Il-Chol (DPR Korea) 43:43.4 108. Syed Human (Pakistan) 45:19.1 109. Samer Tawk (Lebanon) 47:03.4 110. Victor Santos (Brazil) 47:09.9 111. Samir Azzimani (Morocco) 47:39.9 112. Klaus Jungbluth (Ecuador) 53:30.1 113. Kequyen Lam (Portugal) 54:34.1 114. Pita Taufatofua (Tonga) 56:41.1 115. Sebastian Uprimny (Colombia) 58:08.1 116. German Madrazo (Mexico) 59:35.4