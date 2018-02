Olympics-Cross Country Skiing-Men's 4 x 10km relay results

Feb 18 (Gracenote) - Olympic cross country skiing men's 4 x 10km relay result in Pyeongchang on Sunday. Time 1. Norway Didrik Tonseth/Martin Johnsrud Sundby/Simen Hegstad Kruger/Johannes Hosflot Klaebo 1 hour 33 minutes 4.9 seconds 2. Olympic Athlete from Russia Andrey Larkov/Alexander Bolshunov/Alexey Chervotkin/Denis Spitsov 1:33:14.3 3. France Jean Marc Gaillard/Maurice Manificat/Clement Parisse/Adrien Backscheider 1:33:41.8 4. Finland Perttu Hyvarinen/Iivo Niskanen/Matti Heikkinen/Lari Lehtonen 1:34:45.4 5. Sweden Jens Burman/Daniel Rickardsson/Marcus Hellner/Calle Halfvarsson 1:35:10.5 6. Germany Andreas Katz/Thomas Bing/Lucas Bogl/Jonas Dobler 1:35:13.1 7. Italy Maicol Rastelli/Francesco De Fabiani/Giandomenico Salvadori/Federico Pellegrino 1:35:40.1 8. Kazakhstan Alexey Poltoranin/Yevgeniy Velichko/Vitaliy Pukhkalo/Denis Volotka 1:36:36.3 9. Canada Len Valjas/Graeme Killick/Russell Kennedy/Knute Johnsgaard 1:36:45.9 10. Czech Republic Ales Razym/Martin Jaks/Petr Knop/Michal Novak 1:37:23.0 11. Switzerland Jonas Baumann/Dario Cologna/Toni Livers/Roman Furger 1:38:01.4 12. Estonia Andreas Veerpalu/Algo Karp/Karel Tammjarv/Raido Rankel 1:38:21.7 13. Austria Dominik Baldauf/Max Hauke/Bernhard Tritscher/Luis Stadlober 1:39:12.9 14. U.S. Andrew Newell/Reese Hanneman/Scott Patterson/Noah Hoffman 1:42:29.1