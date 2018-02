Feb 13 (Gracenote) - Olympic cross country skiing men's sprint classic style final result in Pyeongchang on Tuesday. Time 1. Johannes Hosflot Klaebo (Norway) 3 minutes 5.75 seconds 2. Federico Pellegrino (Italy) 3:07.09 3. Alexander Bolshunov (Olympic Athlete from Russia) 3:07.11 4. Pal Golberg (Norway) 3:09.56 5. Oskar Svensson (Sweden) 3:13.48 6. Ristomatti Hakola (Finland) 3:26.47