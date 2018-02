Olympics-Cross Country Skiing-Men's sprint classic style quarterfinal results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic cross country skiing men's sprint classic style quarterfinal results in Pyeongchang on Tuesday. Time Quarterfinal 1 1. Johannes Hosflot Klaebo (Norway) 3 minutes 11.09 seconds Q 2. Teodor Peterson (Sweden) 3:12.23 Q 3. Richard Jouve (France) 3:12.40 4. Alexey Poltoranin (Kazakhstan) 3:12.60 5. Erik Bjornsen (U.S.) 3:12.72 6. Maicol Rastelli (Italy) 3:14.38 Quarterfinal 2 1. Federico Pellegrino (Italy) 3:10.55 Q 2. Pal Golberg (Norway) 3:11.07 Q 3. Calle Halfvarsson (Sweden) 3:11.95 4. Marko Kilp (Estonia) 3:12.00 5. Eirik Brandsdal (Norway) 3:18.25 6. Kamil Bury (Poland) 3:25.79 Quarterfinal 3 1. Alexander Bolshunov (Olympic Athlete from Russia) 3:08.45 Q 2. Ristomatti Hakola (Finland) 3:09.41 Q 3. Iivo Niskanen (Finland) 3:12.20 4. Jovian Hediger (Switzerland) 3:14.25 5. Aliaksandr Voranau (Belarus) 3:14.95 6. Viktor Thorn (Sweden) 3:17.33 Quarterfinal 4 1. Oskar Svensson (Sweden) 3:08.77 Q 2. Emil Iversen (Norway) 3:10.21 Q 3. Len Valjas (Canada) 3:10.87 Q 4. Alexander Panzhinskiy (Olympic Athlete from Russia) 3:11.15 Q 5. Peter Mlynar (Slovakia) 3:15.77 6. Sebastian Eisenlauer (Germany) 3:16.22 Quarterfinal 5 1. Martti Jylha (Finland) 3:17.46 Q 2. Baptiste Gros (France) 3:18.62 Q 3. Thomas Bing (Germany) 3:18.64 4. Simeon Hamilton (U.S.) 3:27.89 5. Alexey Vitsenko (Olympic Athlete from Russia) 3:30.72 6. Lauri Vuorinen (Finland) 3:33.13