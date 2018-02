Olympics-Cross Country Skiing-Men's sprint classic style semifinal results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic cross country skiing men's sprint classic style semifinal results in Pyeongchang on Tuesday. Time Semifinal 1 1. Johannes Hosflot Klaebo (Norway) 3 minutes 6.01 seconds Q 2. Federico Pellegrino (Italy) 3:06.17 Q 3. Alexander Bolshunov (Olympic Athlete from Russia) 3:06.63 Q 4. Pal Golberg (Norway) 3:07.24 Q 5. Teodor Peterson (Sweden) 3:11.02 6. Alexander Panzhinskiy (Olympic Athlete from Russia) 3:19.05 Semifinal 2 1. Ristomatti Hakola (Finland) 3:09.93 Q 2. Oskar Svensson (Sweden) 3:10.61 Q 3. Len Valjas (Canada) 3:13.91 4. Emil Iversen (Norway) 3:14.09 5. Martti Jylha (Finland) 3:14.93 6. Baptiste Gros (France) 3:27.44