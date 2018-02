Olympics-Cross Country Skiing-Women's 2 x 7.5km skiathlon results

Feb 10 (Gracenote) - Olympic cross country skiing women's 2 x 7.5km skiathlon result in Pyeongchang on Saturday. Time 1. Charlotte Kalla (Sweden) 40 minutes 44.9 seconds 2. Marit Bjoergen (Norway) 40:52.7 3. Krista Parmakoski (Finland) 40:55.0 4. Ebba Andersson (Sweden) 40:55.8 5. Jessica Diggins (U.S.) 40:59.6 6. Nathalie von Siebenthal (Switzerland) 41:02.5 7. Teresa Stadlober (Austria) 41:11.5 8. Natalia Nepryaeva (Olympic Athlete from Russia) 41:17.9 9. Heidi Weng (Norway) 41:25.6 10. Stina Nilsson (Sweden) 41:33.8 11. Ingvild Flugstad Ostberg (Norway) 41:43.2 12. Anastasia Sedova (Olympic Athlete from Russia) 41:57.7 13. Anouk Faivre Picon (France) 42:03.8 14. Masako Ishida (Japan) 42:04.1 15. Ragnhild Haga (Norway) 42:07.6 16. Kerttu Niskanen (Finland) 42:15.2 17. Justyna Kowalczyk (Poland) 42:30.8 18. Yulia Belorukova (Olympic Athlete from Russia) 42:51.0 19. Laura Mononen (Finland) 42:53.0 20. Victoria Carl (Germany) 42:54.4 21. Alisa Zhambalova (Olympic Athlete from Russia) 42:59.1 22. Katharina Hennig (Germany) 43:00.2 23. Aurore Jean (France) 43:00.8 24. Johanna Matintalo (Finland) 43:02.4 25. Stefanie Bohler (Germany) 43:02.6 26. Elisa Brocard (Italy) 43:17.6 27. Nadine Fahndrich (Switzerland) 43:50.4 28. Petra Novakova (Czech Republic) 43:55.6 29. Coraline Thomas Hugue (France) 43:56.2 30. Sylwia Jaskowiec (Poland) 43:56.3 31. Ewelina Marcisz (Poland) 43:56.7 32. Anna Haag (Sweden) 44:01.8 33. Cendrine Browne (Canada) 44:01.9 34. Caitlin Patterson (U.S.) 44:14.9 35. Sara Pellegrini (Italy) 44:16.3 36. Anna Shevchenko (Kazakhstan) 44:25.1 37. Anna Comarella (Italy) 44:25.9 38. Katerina Berouskova (Czech Republic) 44:32.7 39. Barbara Jezersek (Australia) 44:39.3 40. Kikkan Randall (U.S.) 44:47.2 41. Martyna Galewicz (Poland) 44:51.3 42. Yulia Tikhonova (Belarus) 44:57.1 43. Barbora Havlickova (Czech Republic) 45:12.1 44. Emily Nishikawa (Canada) 45:16.6 45. Tetyana Antypenko (Ukraine) 45:31.2 46. Polina Seronosova (Belarus) 45:34.9 47. Petra Hyncicova (Czech Republic) 45:42.4 48. Anne-Marie Comeau (Canada) 45:42.8 49. Ilaria Debertolis (Italy) 45:44.6 50. Jessica Yeaton (Australia) 45:44.8 51. Li Xin (China) 46:01.9 52. Dahria Beatty (Canada) 46:17.3 53. Maryna Antsybor (Ukraine) 46:18.2 54. Yelena Kolomina (Kazakhstan) 46:28.5 55. Chi Chunxue (China) 46:39.0 56. Tatjana Mannima (Estonia) 46:41.7 57. Lee Chae-Won (Korea) 46:44.5 58. Rosie Brennan (U.S.) 47:36.0 59. Manca Slabanja (Slovenia) 47:57.8 60. Annika Taylor (Britain) 48:09.1