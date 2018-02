Olympics-Cross Country Skiing-Women's sprint classic style semifinal results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic cross country skiing women's sprint classic style semifinal results in Pyeongchang on Tuesday. Time Semifinal 1 1. Stina Nilsson (Sweden) 3 minutes 10.52 seconds Q 2. Maiken Caspersen Falla (Norway) 3:10.55 Q 3. Hanna Falk (Sweden) 3:11.14 Q 4. Sophie Caldwell (U.S.) 3:11.32 5. Krista Parmakoski (Finland) 3:12.04 6. Anna Dyvik (Sweden) 3:15.77 Semifinal 2 1. Yulia Belorukova (Olympic Athlete from Russia) 3:10.12 Q 2. Jessica Diggins (U.S.) 3:10.72 Q 3. Natalia Nepryaeva (Olympic Athlete from Russia) 3:10.72 Q 4. Anamarija Lampic (Slovenia) 3:13.95 5. Laurien van der Graaff (Switzerland) 3:15.65 6. Heidi Weng (Norway) 3:16.22