UPDATE 3-Olympics-Curling-Women's round robin results

Feb 19 (Gracenote) - Olympic women's curling round robin results in Gangneung on Monday. RESULTS Britain 8 Switzerland 7 Denmark 7 Olympic Athlete from Russia 8 Japan 5 Sweden 4 China 4 U.S. 10 Sweden 6 Korea 7 U.S. 7 Denmark 6 Japan 3 Canada 8 Olympic Athlete from Russia 2 Switzerland 11 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Korea 6 5 0 1 46 33 5 2. Sweden 7 5 0 2 47 38 5 2=. Japan 7 5 0 2 49 39 5 4. U.S. 7 4 0 3 44 47 4 4=. Britain 7 4 0 3 47 45 4 6. Canada 6 3 0 3 49 38 3 7. China 7 3 0 4 46 52 3 8. Switzerland 7 2 0 5 46 47 2 8=. Olympic Athlete from Russia 7 2 0 5 35 56 2 10. Denmark 7 1 0 6 43 57 1 TUESDAY, FEBRUARY 20 FIXTURES (GMT) Canada v China (0505) U.S. v Korea (0505) Britain v Japan (0505)