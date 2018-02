Olympics-Figure Skating-Men's singles overall results

Feb 17 (Gracenote) - Olympic figure skating men's singles overall results in Pyeongchang on Saturday. Short Program Free Program Overall 1. Yuzuru Hanyu (Japan) 111.68 206.17 317.85 2. Shoma Uno (Japan) 104.17 202.73 306.90 3. Javier Fernandez (Spain) 107.58 197.66 305.24 4. Jin Boyang (China) 103.32 194.45 297.77 5. Nathan Chen (U.S.) 82.27 215.08 297.35 6. Vincent Zhou (U.S.) 84.53 192.16 276.69 7. Dmitriy Aliev (Olympic Athlete from Russia) 98.98 168.53 267.51 8. Mikhail Kolyada (Olympic Athlete from Russia) 86.69 177.56 264.25 9. Patrick Chan (Canada) 90.01 173.42 263.43 10. Adam Rippon (U.S.) 87.95 171.41 259.36 11. Alexei Bychenko (Israel) 84.13 172.88 257.01 12. Keegan Messing (U.S.) 85.11 170.32 255.43 13. Daniel Samohin (Israel) 80.69 170.75 251.44 14. Jorik Hendrickx (Belgium) 84.74 164.21 248.95 15. Cha Jun-Hwan (Korea) 83.43 165.16 248.59 16. Michal Brezina (Czech Republic) 85.15 160.92 246.07 17. Misha Ge (Uzbekistan) 83.90 161.04 244.94 18. Keiji Tanaka (Japan) 80.05 164.78 244.83 19. Deniss Vasiljevs (Latvia) 79.52 155.06 234.58 20. Brendan Kerry (Australia) 83.06 150.75 233.81 21. Matteo Rizzo (Italy) 75.63 156.78 232.41 22. Paul Fentz (Germany) 74.73 139.82 214.55 23. Yan Han (China) 80.63 132.38 213.01 24. Moris Kvitelashvili (Georgia) 76.56 128.01 204.57 25. Julian Yee (Malaysia) 73.58 73.58 26. Chafik Besseghier (France) 72.10 72.10 27. Denis Ten (Kazakhstan) 70.12 70.12 28. Michael Martinez (Philippines) 55.56 55.56 29. Felipe Montoya (Spain) 52.41 52.41 30. Yaroslav Paniot (Ukraine) 46.58 46.58