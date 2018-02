Olympics-Figure Skating-Women's singles overall results

Feb 23 (Gracenote) - Olympic figure skating women's singles overall results in Pyeongchang on Friday. Short Program Free Program Overall 1. Alina Zagitova (Russia) 82.92Q 156.65 239.57 2. Evgeniya Medvedeva (Russia) 81.61Q 156.65 238.26 3. Kaetlyn Osmond (Canada) 78.87Q 152.15 231.02 4. Satoko Miyahara (Japan) 75.94Q 146.44 222.38 5. Carolina Kostner (Italy) 73.15Q 139.29 212.44 6. Kaori Sakamoto (Japan) 73.18Q 136.53 209.71 7. Choi Da-Bin (Korea) 67.77Q 131.49 199.26 8. Maria Sotskova (Russia) 63.86Q 134.24 198.10 9. Bradie Tennell (U.S.) 64.01Q 128.34 192.35 10. Mirai Nagasu (U.S.) 66.93Q 119.61 186.54 11. Karen Chen (U.S.) 65.90Q 119.75 185.65 12. Elizabet Tursynbaeva (Kazakhstan) 58.82 Q 118.30 177.12 13. Kim Ha-Nul (Korea) 54.33Q 121.38 175.71 14. Nicole Rajicova (U.S.) 60.59Q 114.60 175.19 15. Gabrielle Daleman (Canada) 68.90Q 103.56 172.46 16. Loena Hendrickx (Belgium) 55.16Q 116.72 171.88 17. Kailani Craine (Australia) 56.77Q 111.84 168.61 18. Nicole Schott (Germany) 59.20Q 109.26 168.46 19. Mae Berenice Meite (France) 53.67Q 106.25 159.92 20. Emmi Peltonen (Finland) 55.28Q 101.86 157.14 21. Alexia Paganini (Switzerland) 55.26Q 101.00 156.26 22. Li Xiangning (China) 52.46Q 101.97 154.43 23. Ivett Toth (Hungary) 53.22Q 97.21 150.43 24. Isadora Williams (Brazil) 55.74Q 88.44 144.18 . Larkyn Austman (Canada) 51.42 51.42 . Diana Nikitina (Latvia) 51.12 51.12 . Giada Russo (Italy) 50.88 50.88 . Anita Ostlund (Sweden) 49.14 49.14 . Anna Khnychenkova (Ukraine) 47.59 47.59 . Aiza Mambekova (Kazakhstan) 44.40 44.40