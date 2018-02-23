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Olympics News
February 23, 2018 / 5:04 AM / 2 days ago

Olympics-Figure Skating-Women's singles overall results

Reuters Staff

3 Min Read

    Feb 23 (Gracenote) - Olympic figure skating women's singles overall results in Pyeongchang on Friday. 
                                      Short Program Free Program Overall 
1.  Alina Zagitova (Russia)           82.92Q        156.65       239.57  
2.  Evgeniya Medvedeva (Russia)       81.61Q        156.65       238.26  
3.  Kaetlyn Osmond (Canada)           78.87Q        152.15       231.02  
4.  Satoko Miyahara (Japan)           75.94Q        146.44       222.38  
5.  Carolina Kostner (Italy)          73.15Q        139.29       212.44  
6.  Kaori Sakamoto (Japan)            73.18Q        136.53       209.71  
7.  Choi Da-Bin (Korea)               67.77Q        131.49       199.26  
8.  Maria Sotskova (Russia)           63.86Q        134.24       198.10  
9.  Bradie Tennell (U.S.)             64.01Q        128.34       192.35  
10. Mirai Nagasu (U.S.)               66.93Q        119.61       186.54  
11. Karen Chen (U.S.)                 65.90Q        119.75       185.65  
12. Elizabet Tursynbaeva (Kazakhstan) 58.82 Q       118.30       177.12  
13. Kim Ha-Nul (Korea)                54.33Q        121.38       175.71  
14. Nicole Rajicova (U.S.)            60.59Q        114.60       175.19  
15. Gabrielle Daleman (Canada)        68.90Q        103.56       172.46  
16. Loena Hendrickx (Belgium)         55.16Q        116.72       171.88  
17. Kailani Craine (Australia)        56.77Q        111.84       168.61  
18. Nicole Schott (Germany)           59.20Q        109.26       168.46  
19. Mae Berenice Meite (France)       53.67Q        106.25       159.92  
20. Emmi Peltonen (Finland)           55.28Q        101.86       157.14  
21. Alexia Paganini (Switzerland)     55.26Q        101.00       156.26  
22. Li Xiangning (China)              52.46Q        101.97       154.43  
23. Ivett Toth (Hungary)              53.22Q        97.21        150.43  
24. Isadora Williams (Brazil)         55.74Q        88.44        144.18  
.   Larkyn Austman (Canada)           51.42                      51.42   
.   Diana Nikitina (Latvia)           51.12                      51.12   
.   Giada Russo (Italy)               50.88                      50.88   
.   Anita Ostlund (Sweden)            49.14                      49.14   
.   Anna Khnychenkova (Ukraine)       47.59                      47.59   
.   Aiza Mambekova (Kazakhstan)       44.40                      44.40
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