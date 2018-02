Feb 21 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing men's ski cross finals results in Pyeongchang on Wednesday. Big Final 1. Brady Leman (Canada) 2. Marc Bischofberger (Switzerland) 3. Sergey Ridzik (Olympic Athlete from Russia) 4. Kevin Drury (Canada) DNF Small Final 1. Armin Niederer (Switzerland) 2. Arnaud Bovolenta (France) 3. Filip Flisar (Slovenia) 4. David Duncan (Canada)