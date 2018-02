Olympics-Freestyle Skiing-Men's ski cross quarterfinal results

Feb 21 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing men's ski cross quarterfinal results in Pyeongchang on Wednesday. Quarterfinal 4 1. Sergey Ridzik (Olympic Athlete from Russia) Q 2. David Duncan (Canada) Q 3. Francois Place (France) 4. Jean Frederic Chapuis (France) Quarterfinal 3 1. Kevin Drury (Canada) Q 2. Arnaud Bovolenta (France) Q 3. Semen Denshchikov (Olympic Athlete from Russia) 4. Robert Winkler (Austria) DNF Quarterfinal 2 1. Armin Niederer (Switzerland) Q 2. Filip Flisar (Slovenia) Q 3. Thomas Zangerl (Austria) 4. Jonas Lenherr (Switzerland) Quarterfinal 1 1. Brady Leman (Canada) Q 2. Marc Bischofberger (Switzerland) Q 3. Alex Fiva (Switzerland) DNF 4. Adam Kappacher (Austria) DNF