Olympics-Freestyle Skiing-Men's slopestyle qualification results

Feb 18 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing men's slopestyle qualification results in Pyeongchang on Sunday. 1. Oscar Wester (Sweden) 95.40 points 2. Andri Ragettli (Switzerland) 95.00 3. Alex Beaulieu-Marchand (Canada) 94.20 4. Oystein Braaten (Norway) 93.80 5. Nicholas Goepper (U.S.) 92.80 6. Teal Harle (Canada) 91.20 7. Gus Kenworthy (U.S.) 90.80 8. James Woods (Britain) 90.20 9. Elias Ambuhl (Switzerland) 89.60 10. Ferdinand Dahl (Norway) 89.00 11. Evan McEachran (Canada) 87.80 12. Jonas Hunziker (Switzerland) 85.80 13. Finn Bilous (New Zealand) 85.00 14. Felix Usterud (Norway) 84.20 15. McRae Williams (U.S.) 81.60 16. Alexander Hall (U.S.) 77.80 17. Henrik Harlaut (Sweden) 75.80 18. Oliwer Magnusson (Sweden) 73.20 19. Russell Henshaw (Australia) 72.60 20. Taisei Yamamoto (Japan) 70.40 21. Benoit Buratti (France) 67.00 22. Alex Bellemare (Canada) 64.20 23. Jesper Tjader (Sweden) 60.60 24. Fabian Boesch (Switzerland) 55.00 25. Jackson Wells (New Zealand) 52.80 26. Joona Kangas (Finland) 48.80 27. Robby Franco (Mexico) 36.00 28. Christian Nummedal (Norway) 29.20 29. Tyler Harding (Britain) 21.00 30. Antoine Adelisse (France) 17.60