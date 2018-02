UPDATE 2-Olympics-Freestyle Skiing-Women's halfpipe final results

Feb 20 (Gracenote) - Olympic freestyle skiing women's halfpipe final results in Pyeongchang on Tuesday. 1. Cassie Sharpe (Canada) 95.80 points 2. Marie Martinod (France) 92.60 3. Brita Sigourney (U.S.) 91.60 4. Annalisa Drew (U.S.) 90.80 5. Ayana Onozuka (Japan) 82.20 6. Valeria Demidova (Olympic Athlete from Russia) 80.60 7. Rowan Cheshire (Britain) 75.40 8. Sabrina Cakmakli (Germany) 74.20 9. Zhang Kexin (China) 73.00 10. Rosalind Groenewoud (Canada) 70.60 11. Maddie Bowman (U.S.) 27.00 12. Anais Caradeux (France) DNS