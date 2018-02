Olympics-Short Track-Men's 1500m finals results

Feb 10 (Gracenote) - Olympic short track men's 1500m finals results in Pyeongchang on Saturday. Time Final B 1. Han Tianyu (China) 2 minutes 26.281 seconds 2. Seo Yi Ra (Korea) 2:26.346 3. Pascal Dion (Canada) 2:26.412 4. Roberto Pukitis (Latvia) 2:26.525 5. Aaron Tran (U.S.) 2:27.127 Final A 1. Lim Hyo-Jun (Korea) 2:10.485 2. Sjinkie Knegt (Netherlands) 2:10.555 3. Semion Elistratov (Olympic Athlete from Russia) 2:10.687 4. Samuel Girard (Canada) 2:11.176 5. Sandor Liu Shaolin (Hungary) 2:11.520 6. Itzhak de Laat (Netherlands) 2:12.362 7. Thibaut Fauconnet (France) 2:53.150 . Hwang Dae Heon (Korea) DNF . Charles Hamelin (Canada) PEN