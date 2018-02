Olympics-Short Track-Men's 1500m heats results

Feb 10 (Gracenote) - Olympic short track men's 1500m heats results in Pyeongchang on Saturday. Time Heat 1 1. Sandor Liu Shaolin (Hungary) 2 minutes 12.835 seconds Q 2. Samuel Girard (Canada) 2:12.923 Q 3. Semion Elistratov (Olympic Athlete from Russia) 2:13.087 Q 4. Hiroki Yokoyama (Japan) 2:13.323 5. Ward Petre (Belgium) 2:17.362 6. Farrell Treacy (Britain) Heat 2 1. Charles Hamelin (Canada) 2:12.130 Q 2. Jens Almey (Belgium) 2:12.998 Q 3. Aaron Tran (U.S.) 2:14.133 Q 4. Andy Jung (Australia) 2:16.995ADV 5. Han Tianyu (China) 2:38.865ADV . Yuri Confortola (Italy) PEN Heat 3 1. Hwang Dae Heon (Korea) 2:15.561 Q 2. Itzhak de Laat (Netherlands) 2:15.691 Q 3. Wu Dajing (China) 2:15.823 Q 4. Tommaso Dotti (Italy) 2:16.177 5. Pascal Dion (Canada) 2:16.856ADV 6. Choe Un Song (DPR Korea) 2:18.213 . Vladislav Bykanov (Israel) PEN Heat 4 1. Lim Hyo-Jun (Korea) 2:13.891 Q 2. Sebastien Lepape (France) 2:13.965 Q 3. Shaoang Liu (Hungary) 2:14.160 Q 4. Denis Nikisha (Kazakhstan) 2:14.847 5. Maksim Siarheyu (Belarus) 2:15.242 . Kazuki Yoshinaga (Japan) PEN Heat 5 1. Seo Yi Ra (Korea) 2:18.750 Q 2. Roberto Pukitis (Latvia) 2:18.825 Q 3. J.R. Celski (U.S.) 2:19.028 Q 4. Keita Watanabe (Japan) 2:19.205 5. Csaba Burjan (Hungary) 2:19.284 6. Alexander Shulginov (Olympic Athlete from Russia) 2:19.308 Heat 6 1. John-Henry Krueger (U.S.) 2:15.671 Q 2. Thibaut Fauconnet (France) 2:15.768 Q 3. Sjinkie Knegt (Netherlands) 2:15.949 Q 4. Pavel Sitnikov (Olympic Athlete from Russia) 2:33.653 5. Xu Hongzhi (China) 2:35.641ADV 6. Nurbergen Zhumagaziyev (Kazakhstan)