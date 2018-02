Olympics-Short Track-Men's 1500m semifinal results

Feb 10 (Gracenote) - Olympic short track men's 1500m semifinal results in Pyeongchang on Saturday. Time Semifinal 1 1. Semion Elistratov (Olympic Athlete from Russia) 2 minutes 11.003 seconds Q 2. Charles Hamelin (Canada) 2:11.124 Q 3. Seo Yi Ra (Korea) 2:11.126 4. Roberto Pukitis (Latvia) 2:11.165 5. Andy Jung (Australia) 2:11.183 6. Samuel Girard (Canada) ADV . J.R. Celski (U.S.) PEN Semifinal 2 1. Sjinkie Knegt (Netherlands) 2:11.900 Q 2. Thibaut Fauconnet (France) 2:12.049 Q 3. Pascal Dion (Canada) 2:12.640 4. Aaron Tran (U.S.) 2:13.487 5. Sandor Liu Shaolin (Hungary) 2:45.709ADV 6. Jens Almey (Belgium) . John-Henry Krueger (U.S.) PEN Semifinal 3 1. Lim Hyo-Jun (Korea) 2:11.389 Q 2. Hwang Dae Heon (Korea) 2:11.469 Q 3. Itzhak de Laat (Netherlands) 2:11.781ADV 4. Han Tianyu (China) 2:11.827 5. Sebastien Lepape (France) 2:11.967 6. Xu Hongzhi (China) 2:19.310 . Shaoang Liu (Hungary) PEN . Wu Dajing (China) PEN